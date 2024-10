Ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία

Ένας δυνατός σεισμός αναστάτωσε το πρωί της Τετάρτης (16.10.2024) την ανατολική Τουρκία και συγκεκριμένα την περιοχή της Μαλάτειας.

Ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έπληξε την ανατολική Τουρκία στις 10:46 το πρωί της Τετάρτης.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην πόλη Καλέ (Μαλάτεια) και το εστιακό βάθος 10,07χλμ.

#Earthquake (#deprem) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.3 || 27 km S of #Baskil (#Turkey) || 3 min ago (local time 10:46:32). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/jR0zRP3Xwn