Με τα εσώρουχα ή τις πιτζάμες τους βγήκαν στους δρόμους κάτοικοι εξαιτίας του ισχυρού σεισμού που έπληξε τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) το Μεξικό. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,1 Ρίχτερ και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν για τουλάχιστον έναν νεκρό.

Ο σεισμός των 7,1 Ρίχτερ είχε επίκεντρο την πολιτεία Γκερέρο, κοντά στο Ακαπούλκο, ανακοίνωσε το εθνικό κέντρο σεισμολογίας του Μεξικού, με τον κυβερνήτη της πολιτείας Έκτορ Αστουδίγιο να ανακοινώνει τον θάνατο ενός ανθρώπου εξαιτίας της πτώσης αντικειμένου.

Το μεξικανικό σεισμολογικό κέντρο αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή του για το μέγεθος του σεισμού, που αρχικά είχε υπολογίσει πως ήταν 6,9 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι, που νωρίτερα είχε προειδοποιήσει πως υπήρχε κίνδυνος να καταγραφούν σεισμικά θαλάσσια κύματα στον Ειρηνικό, διευκρίνισε μερικά λεπτά αργότερα πως τελικά δεν αναμένει τσουνάμι.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα από την πόλη Ακαπούλκο, στην πολιτεία Γκερέρο, 400 χιλιόμετρα νότια της πόλης του Μεξικού, διευκρίνισε το μεξικανικό κέντρο σεισμολογίας.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου στο Ακαπούλκο, έγιναν αισθητές αρκετές μετασεισμικές δονήσεις. Κτίρια στην πόλη έχουν υποστεί ζημιές, μετέδωσε νωρίτερα ανταποκριτής του πρακτορείου Reuters.

Η Πολιτική Προστασία στην Γκερέρο ανέφερε πως αναφέρθηκαν πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Υπήρξε επίσης διακοπή ηλεκτροδότησης.

Ο σεισμός, που κράτησε λιγότερο από ένα λεπτό, έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πόλη του Μεξικού, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Βίντεο που τράβηξε ένας εξ αυτών στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας εικονίζει ηλεκτρονικό πίνακα με πληροφορίες για τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις πτήσεων να ταλαντεύεται.

Στη συνοικία Ρόμα Σουρ στην πόλη του Μεξικό, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε και τρομοκρατημένοι κάτοικοι βγήκαν έξω, αρκετοί φορώντας μόνο εσώρουχα ή πιτζάμες υπό βροχή, διαπίστωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters. Κάποιοι κράταγαν στα χέρια τα παιδιά τους ή τα κατοικίδιά τους.

