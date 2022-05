Πολύ δυνατός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στην Αυστραλία. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι.

Το Γραφείο Μετεωρολογίας της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι ο σεισμός των 7,3 R έγινε κοντά στο νησί Macquarie, στον Νότιο Ωκεανό στις 20:49 (τοπική ώρα) την Πέμπτη (19.056.2022).

Ο ισχυρότατος σεισμός είχε εστιακό βάθος 29,3 χιλιομέτρων.

Η ίδια υπηρεσία πρόσθεσε ότι η αυστραλιανή επικράτεια που βρίσκεται νότια της Νέας Ζηλανδίας έλαβε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν τραυματισμούς ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Ο σεισμός καταγράφηκε και από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.

Australia on #Tsunami Watch after magnitude 7.4 #earthquake near Macquarie Island, Southern Ocean. Potential threat for #MacquarieIsland . Latest info here: https://t.co/Tynv3ZQpEq . pic.twitter.com/iLsFBuMjfp

A magnitude 7.3 #earthquake was detected in the Macquarie Island region early Thursday morning. There is currently no #Tsunami threat for O’ahu, Hawaii. pic.twitter.com/OnKbVHAGmz