Ισχυρότατος σεισμός συγκλόνισε την Ινδονησία – Προειδοποίηση για τσουνάμι – video

Το επίκεντρο του σεισμού στην Ινδονησία εντοπίζεται στην θάλασσα της Μολούκα, 133 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη νησιωτική χώρα και με εστιακό βάθος 45 μέτρα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (USGS) που δίνει μέγεθος 7,4 Ρίχτερ.

Από την πλευρά του το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) εκτιμά ότι η σεισμική δόνηση είναι της τάξης των 7,1 Ρίχτερ και με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα, και 137 χιλιόμετρα απόσταση από το Μπίτουνγκ της Ινδονησίας.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις στο twitter για το σφοδρό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Ινδονησία:

M7.1 #earthquake recorded near Indonesia. Hazardous tsunami waves possible in the region. #NBC4NY pic.twitter.com/cOOk3ZVXEW

⚠️#Indonesia🇮🇩: A major #earthquake of magnitude Mi=7.4, was registered at 133 KM NNW of #KotaTernate, province of #MalukuUtara. Depth: 62 KM. [PRELIM.].

Source info: NTWC.

Did you feel this earthquake?, Tell us!.#EQVT,#quake,#gempa,#GempaBumi,#seísmo,#sismo,#temblor,#terremoto. pic.twitter.com/xlf5s71baX

