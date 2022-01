Μετά την συνάντησή του με τους προέδρους της Βουλής και της Γερουσίας, Ρομπέρτο Φίκο και Ελιζαμπέτα Καζελάτι, οι οποίοι του ανακοίνωσαν επίσημα την επανεκλογή του στην προεδρία της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα θέλησε να απευθυνθεί στους Ιταλούς και δήλωσε:

«Ευχαριστώ τους προέδρους της Βουλής και της Γερουσίας για την κοινοποίηση του αποτελέσματος. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Κοινοβουλίου και τους εκπροσώπους των περιφερειών για την εμπιστοσύνη που εξέφρασαν προς το πρόσωπό μου. Οι δύσκολες ημέρες των ψηφοφοριών για την εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας -στην σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης που ακόμη διανύουμε από υγειονομικής, οικονομικής και κοινωνικής απόψεως- απαιτούν αίσθημα ευθύνης και σεβασμό των αποφάσεων του Κοινοβουλίου. Οι συνθήκες αυτές επιβάλλουν να μην αποφύγει κανείς τις υποχρεώσεις που καλείται να αναλάβει. Φυσικά, πρέπει να υπερισχύσουν επί άλλων εκτιμήσεων και διαφορετικών, προσωπικών προοπτικών. Με την δέσμευση να ερμηνεύσει κανείς τις προσδοκίες και τις ελπίδες των συμπολιτών μας».

Με ανάρτηση στο twitter, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συγχαίρει τον Σέρτζιο Ματαρέλα για την επανεκλογή του στην Προεδρία της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Ειδικότερα σημειώνει:

«Συγχαίρω θερμά τον Πρόεδρο Ματαρέλα για την επανεκλογή του, ως Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Ανυπομονώ να συνεχίσω να δουλεύω μαζί του και του εύχομαι κάθε επιτυχία».

I warmly congratulate President Mattarella on his reelection as President of the Italian Republic.

I look forward to continuing working with him and wish him every success.​ ​@Quirinale