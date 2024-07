Ιταλία: Φωτιά κοντά στα κεντρικά της Rai στη Ρώμη

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα την Τετάρτη (31.07.2024) κοντά σε στούντιο της Rai στη Ρώμη. Συναγερμός σήμανε στις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε κεντρικά στούντιο της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai στη Ρώμη, όπως μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης της Ιταλίας.

Εξερράγησαν αυτοκίνητα και εκκενώθηκαν τρεις πολυκατοικίες για προληπτικούς λόγους.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η διακοπή ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής της Rai.

Σε όλη την περιοχή Πράτι, στον λόφο Μόντε Μάριο, επιχειρούν πυροσβέστες και δυνάμεις της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας.

❗️🔥🇮🇹 – A large fire broke out in Rome on Wednesday on a hill near the Italian capital’s court of justice and a public television broadcast center, forcing the evacuation of several buildings and offices, firefighters said. pic.twitter.com/eR5bRXK2vN