Συναγερμός ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (28/8) στις πυροσβεστικές αρχές της Ιταλίας, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστη στη νότια περιοχή του Μιλάνου. Οι πυροσβέστες εκκένωσαν όλο το κτίριο στο οποίο βρίσκονται 70 διαμερίσματα.

Η φωτιά στον ουρανοξύστη στο Μιλάνο, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ξέσπασε στον δέκατο πέμπτο όροφο και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε άλλα πατώματα. Στο σημείο του συμβάντος βρίσκονται έξι οχήματα πρώτων βοηθειών και ένα ελικόπτερο της ιταλικής πολιτικής προστασίας.

“The cladding burned quickly, like butter”

This fire sounds like another Grenfell Tower tragedy. Horrific scenes.#milan https://t.co/aUAASG5ITu