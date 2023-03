Νέος σεισμός 4,6 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 20:15 (τοπική ώρα), στην πόλη Περούτζια της κεντρικής Ιταλίας και έχει σημάνει συναγερμό στην Πολιτική Προστασία της χώρας, η οποία ελέγχει αν υπάρχουν τραυματίες και υλικές ζημιές.

Πρόκειται για τον δεύτερο σεισμό που καταγράφεται σήμερα (9.3.2023) στη συγκεκριμένη περιοχή της κεντρικής Ιταλίας, μετά τη δόνηση που καταγράφηκε στις 16:05 (τοπική ώρα). Σύμφωνα με το Ιταλικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής ήταν 4,4 Ρίχτερ ενώ το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο κάνει λόγο για 4,6 Ρίχτερ.

Επίσης, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, περίπου 6 λεπτά μετά από αυτόν τον σεισμό, σημειώθηκε ακόμη ένας με ένταση 4,2 Ρίχτερ στο ίδιο σημείο της Ιταλίας.

Οι κάτοικοι της περιοχής Ουμπέρτιντε είναι ανάστατοι όλη μέρα και έχουν βγει στους δρόμους για προληπτικούς λόγους. Μάλιστα, ο πρώτος σεισμός έγινε αισθητός και στις περιοχές της Τοσκάνης και των Μάρκε, επίσης στην κεντρική Ιταλία.

Ωστόσο, για την ώρα, δεν έχουν εξακριβωθεί ζημιές σε κτήρια ή τραυματισμοί κατοίκων από τους μέχρι τώρα ελέγχους της Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας.

