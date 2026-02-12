Κόσμος

Ιταλία: Παιδάκι 2 ετών κινδυνεύει να πεθάνει από αδιανόητο ιατρικό λάθος με μεταμόσχευση χαλασμένης καρδιάς

Το αγοράκι είναι σε φαρμακολογικό κώμα και η μητέρα του ζητά να βρεθεί άμεσα νέο μόσχευμα - Σε εξέλιξη δύο εισαγγελικές έρευνας για το περιστατικό
Ασθενοφόρο έξω από ιταλικό νοσοκομείο
Ασθενοφόρο έξω από ιταλικό νοσοκομείο / REUTERS / Leonardo Benassatto

Ένα απίστευτο περιστατικό έχει συγκλονίσει την Ιταλία τις τελευταίες ημέρες με ένα χειρουργείο για την μεταμόσχευση καρδιάς σε ένα παιδάκι δύο ετών στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας, η μεταμόσχευση καρδιάς στο δίχρονο αγοράκι πραγματοποιήθηκε κανονικά – παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί ένα αδιανόητο ιατρικό λάθος – με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χάσει την ζωή του και η υπόθεση να έχει πάρει τεράστια έκταση στην Ιταλία.

Ειδικότερα, κατά την μεταφορά μοσχεύματος από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας στην Νάπολη, αντί να χρησιμοποιηθεί πάγος για την συντήρησή του, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι έγινε χρήση ξηρού πάγου, ο οποίος κατέστρεψε, σε μεγάλο βαθμό, το σωματικό όργανο που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί.

Ωστόσο, το μόσχευμα που είχε χαλάσει σε τεράστιο βαθμό λόγω του τραγικού αυτού λάθους, χρησιμοποιήθηκε για την μεταμόσχευση από τους γιατρούς.

Πλέον,το δύο ετών αγοράκι έχει τεθεί σε φαρμακολογικό κώμα και η μητέρα του, με συνεχείς εκκλήσεις της, ζητά να βρεθεί άμεσα νέο μόσχευμα για να μην χάσει το παιδί της.

Πρόκειται για πραγματικό «αγώνα ενάντια στον χρόνο», διότι η κατάσταση του μικρού, εξαιτίας της βαθιάς καταστολής στην οποία βρίσκεται, γίνεται ολοένα και κρισιμότερη, με σοβαρά προβλήματα και στο ήπαρ.

Το κύριο ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να δοθεί απάντηση, είναι πώς μπόρεσε να συμβεί το πρωτοφανές αυτό ιατρικό λάθος και για ποιό λόγο η κατεστραμμένη καρδιά χρησιμοποιήθηκε από την χειρουργική ομάδα.

Βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη δυο διαφορετικές εισαγγελικές έρευνες και έχουν παυθεί προσωρινά των καθηκόντων τους δυο γιατροί του νοσοκομείου Μονάλντι, το οποίο στο παρελθόν είχε σημειώσει μεγάλες επιτυχίες σε δύσκολες μεταμοσχεύσεις.

Κόσμος
