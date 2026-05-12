Γαλλία: Έρευνες για σαμποτάζ σε αισθητήρες θερμοκρασίας καιρού για κέρδη στο στοίχημα

Υποψίες ότι σαμποτάζ σε αισθητήρες καιρού στο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Γαλλίας, το «Σαρλ ντε Γκωλ» συνδέεται με στοιχήματα σε γνωστή πλατφόρμα ερευνούν οι αρχές της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, ένας αισθητήρας καιρού στο «Σαρλ ντε Γκωλ» (σ.σ. Charles de Gaulle), έχει παραβιαστεί, σε μία υπόθεση που, σύμφωνα με τον μετεωρολογικό οργανισμό της Γαλλίας, τον Meteo France, εικάζεται ότι αποτελεί απάτη στοιχημάτων.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας δήλωσε σε ανακοίνωση ότι έχει υποβάλει επίσημα καταγγελία σχετικά με την «παραβίαση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων» που βρίσκεται στο αεροδρόμιο «Charles de Gaulle» και χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των ημερήσιων θερμοκρασιών στο Παρίσι.

Σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις τον Απρίλιο, χρήστες της αμερικανικής πλατφόρμας στοιχημάτων Polymarket έβαλαν επιτυχημένα στοιχήματα για απροσδόκητες αυξήσεις της θερμοκρασίας στη γαλλική πρωτεύουσα, ανέφερε το BFMTV, συνεργάτης του CNN.

Η Polymarket, που ξεκίνησε το 2020, επιτρέπει στους χρήστες να βάζουν στοιχήματα για μελλοντικά γεγονότα, όπως η υψηλότερη θερμοκρασία σε μία πόλη σε μία συγκεκριμένη ημέρα.

Στις 6 Απριλίου, γύρω στις 7 μ.μ. τοπική ώρα (2 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής), ο αισθητήρας θερμοκρασίας στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ σημείωσε ξαφνική άνοδο στους 22 βαθμούς Κελσίου (περίπου 71,6 Φαρενάιτ), προτού επιστρέψει στις πιο δροσερές ανοιξιάτικες θερμοκρασίες, σύμφωνα με το BFM.

Η ασυνήθιστη αυτή αύξηση επισημάνθηκε από μέλη της γαλλικής μη κερδοσκοπικής ένωσης για το κλίμα «Infoclimat», όταν γύρω στις 9:30 μ.μ. τοπική ώρα (4:30 μ.μ. ET), η Meteo France κατέγραψε 22 °C για το Παρίσι, παρά το γεγονός ότι οι θερμοκρασίες κυμαίνονταν κατά μέσο όρο στους 18 °C (64,4 °F) όλο το απόγευμα. Ένας χρήστης του Polymarket κέρδισε τότε 14.000 δολάρια για την επιτυχημένη του πρόβλεψη για 22 °C.

Η δεύτερη απροσδόκητη αύξηση σημειώθηκε εννέα ημέρες αργότερα, στις 15 Απριλίου, όταν η θερμοκρασία που καταγράφηκε από τον αισθητήρα του «Charles de Gaulle» έφτασε και πάλι τους 22 °C, τέσσερις βαθμούς υψηλότερα από την προηγούμενη ημέρα. Αυτή τη φορά, ένας χρήστης του ιστότοπου Polymarket κέρδισε 20.000 δολάρια για το επιτυχημένο στοίχημα που έβαλε για την ένδειξη των 22 °C.

Η «Infoclimat» ανέφερε ότι ενημέρωσε εκ νέου τη Meteo France για την απότομη αύξηση, ενώ ορισμένοι λάτρεις του κλίματος εικάζουν στο φόρουμ της ένωσης ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε κάποιος στεγνωτήρας μαλλιών που λειτουργεί με μπαταρία για να παραποιηθεί η ένδειξη του αισθητήρα, σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα «Le Monde». Η ακριβής αιτία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Στην δήλωση που έστειλε στο CNN, η Meteo France ανέφερε ότι υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία του αεροδρομίου και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα. Η αστυνομία του αεροδρομίου αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα στο CNN.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Polymarket εμπλέκεται σε διαμάχη.

Έρευνα του CNN που δημοσιεύθηκε στα τέλη Μαρτίου βρήκε στοιχεία ότι ένας επενδυτής κέρδισε σχεδόν ένα εκατομμύριο δολάρια από επιτυχημένα στοιχήματα στην Polymarket σε διάστημα δύο ετών, προβλέποντας με ακρίβεια τις στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, γεγονός που προκάλεσε υποψίες για εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών.