ΡΣεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με νεότερη μέτρηση στη νότια Ιταλία. Στην Κατάνη της Σικελίας, κοντά στο ηφαίστειο της Αίτνας, εντοπίζεται το επίκεντρο.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Ιταλίας, ο σεισμός καταγράφηκε στις 2:06 το μεσημέρι της Παρασκευής (21.04.2023) στην Κατάνη της Σικελίας και έχει ένταση ανάμεσα 4,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε όλη τη Σικελία και πολλοί κάτοικοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το επίκεντρο του σεισμού είναι 7 χλμ. νοτιοανατολικά της Κατάνης και φέρεται να προκλήθηκε μερική κατάρρευση ενός κτιρίου στην κωμόπολη Ατσιρεάλε.

Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες ή σοβαρές ζημιές.

Πολλά εμπορικά κέντρα και καταστήματα εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για σεισμογενή περιοχή, στην οποία βρίσκεται και το ηφαίστειο της Αίτνας.

