Ιταλία: Σκηνές χάους στο Κοινοβούλιο, ξυλοκοπήθηκε βουλευτής

Σκηνές χάους στο ιταλικό Κοινοβούλιο όταν βουλευτής των Πέντε Αστέρων ξυλοκοπήθηκε από συναδέλφους του της Λέγκας του Βορρά, το απόγευμα της Τετάρτης (12.6.24)

Ο βουλευτής των Πέντε Αστέρων, Λεονάρντο Ντόνο, προσπάθησε να παραδώσει μια ιταλική σημαία στον Ιταλό υπουργό περιφερειακών θεμάτων, Ρομπέρτο Καλντερόλι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά μεταρρύθμισης που αυξάνει την φορολογική και νομοθετική αυτονομία των περιφερειών.

Πριν φτάσει στα έδρανα της κυβέρνησης, ο Ντόνο περικυκλώθηκε από βουλευτές που, σύμφωνα με μάρτυρες, ανήκαν στο κόμμα της Λέγκα του Βορρά.

«Σε βάρος του συναδέλφου των Πέντε Αστέρων χειροδίκησε ο βουλευτής της Λέγκα, Ιγκορ Ιέτσι», δήλωσε ο γραμματέας της Ιταλικής Αριστεράς, Νικόλα Φρατογιάνι, ο οποίος βρισκόταν στην αίθουσα.

