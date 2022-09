Στέλεχος του ακροδεξιού ιταλικού πολιτικού κόμματος που αναμένεται να κερδίσει τις εκλογές στην Ιταλία, ζήτησε από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό «Rai» να μην προβάλει επεισόδιο της δημοφιλούς, παιδικής σειράς κινουμένων σχεδίων, «Πέππα το γουρουνάκι». Ο λόγος ήταν πως το επεισόδιο περιλαμβάνει ένα ζευγάρι του ίδιου φύλου.

Το επεισόδιο που δυσαρέστησε το στέλεχος του ακροδεξιού κόμματος της Ιταλίας, ονομάζεται «Families» και προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τρίτη και περιλαμβάνει δύο πολικές αρκούδες λεσβίες.

Ένας χαρακτήρας, που ονομάζεται Πένι, εξηγεί: «Είμαι η Πένι, η πολική αρκούδα. Ζω με τη μαμά μου και με την άλλη μαμά μου. Η μια μαμά είναι γιατρός και η άλλη μαμά μαγειρεύει μακαρόνια», παρουσιάζεται να λέει η Πένι προτού κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τις δυο μαμάδες της για να φάνε.

Really nice to see age appropriate representation of same sex couples on @peppapig with Penny & her two mummies. We are loving "One mummy is a doctor and one mummy cooks spaghetti. I love spaghetti." #PrimaryRocks #WomenEd #LesbianVisibility #DiverseEd https://t.co/EuZPdDcUDK