Τέλος έλαβε το θρίλερ για 367 μετανάστες που επί μέρες βρίσκονταν ανοιχτά της Ιταλίας πάνω στο πλοίο Geo Barents. Οι μετανάστες εν τέλει μεταφέρθηκαν στην ακτή της Σικελίας από την οργάνωση αρωγής Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF).

Το πλοίο Geo Barents, το οποίο εκτελεί επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο, έδεσε στο λιμάνι στο Παλέρμο στην Ιταλία αργά το βράδυ την Τετάρτη (27.10.2021). Οι μετανάστες πάνω στο πλοίο – σύμφωνα με τους διασώστες της ΜΚΟ, ανάμεσά τους ήταν 172 παιδιά – υποβλήθηκαν σε τεστ για τον νέο κορονοϊό προτού μεταφερθούν σε κέντρα υποδοχής, ταυτοποίησης και καραντίνας.

Ο δήμαρχος του Παλέρμο, ο Λεολούκα Ορλάντα, πήγε στο λιμάνι για να υποδεχθεί τους μετανάστες, μετέδωσε το ιταλικό δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Κατά τη διάρκεια αποστολής με διάρκεια αρκετών εβδομάδων, το Geo Barents διέσωσε τους μετανάστες αυτούς από φουσκωτά και ξύλινα πλεούμενα που διέτρεχαν κίνδυνο. Το πλήρωμα ανέμενε από το περασμένο Σαββατοκύριακο την έγκριση για να τους μεταφέρει σε ασφαλές λιμάνι.

È arrivata in serata a Palermo la #GeoBarents, giusto in tempo prima dell’uragano. A bordo, tra i #migranti soccorsi nel #Mediterraneo, c’erano circa 140 #minori soli, di cui alcune ragazze e dei bambini piccoli. Il team di @SaveChildrenIT era al porto per supportarli pic.twitter.com/MEuaPnhMUY