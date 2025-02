Ιταλία: Το νησί Έλβα «βούλιαξε» από την κακοκαιρία – Εικόνες καταστροφής με αυτοκίνητα βυθισμένα στη λάσπη

Συγκλονίζουν οι εικόνες καταστροφής που έρχονται από την Ιταλία με κύμα σφοδρής κακοκαιρίας να πλήττει τη νύχτα της Πέμπτης (13.02.25) το νησί Έλβα, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την ακτή της Τοσκάνης.

Δεκάδες κάτοικοι του τρίτου μεγαλύτερου νησιού στην Ιταλία μετά τη Σικελία και τη Σαρδηνία, εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους, καθώς η στάθμη του νερού λόγω της ασταμάτητης βροχής που έφερε η κακοκαιρία ανέβαινε συνεχώς, με πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό τους.

Οι πλημμυρισμένοι δρόμοι είχαν ως αποτέλεσμα να αποκλειστεί το νοσοκομείο της περιοχής, με πολλά αυτοκίνητα να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά.

STORM ALERT: Portoferraio on Italy's Elba Island is underwater tonight after a fierce storm hit! Authorities are telling locals to hunker down and warning others to steer clear.



