Απρόσμενη τροπή πήραν για τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου οι κοινές δηλώσεις με την υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης, Νάιλα Μοχάμεντ ελ-Μανγκούς, η οποία κάλεσε την Τουρκία να συνεργαστεί για την πλήρη εφαρμογή της διάσκεψης του Βερολίνου και την αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων από τη χώρα.

Σύμφωνα με το Libya review, η ελ Μανγκούς ανέφερε: «Υπογραμμίζουμε το σημαντικό ρόλο της Τουρκίας στον τερματισμό του πολέμου και για τη διατήρηση της εκεχειρίας. Καλούμε την Τουρκία να κάνει βήματα στην κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής των συμπερασμάτων της Διάσκεψης του Βερολίνου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Καλούμε την Τουρκία να συνεργαστεί μαζί μας για να τερματιστεί η παρουσία ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων στη Λιβύη».

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Τούρκο ομόλογό της Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Τρίπολη, η Μανγκούς σημείωσε ότι είναι «σημαντική η συμβολή της Τουρκίας στην κατάπαυση των μαχών και τη σταθεροποίηση της εκεχειρίας σε όλη τη χώρα».

Met w/ my sister FM Najla Mangoush of #Libya.

-Stood by Libya during its hard times, our support will continue.

-Will continue to protect our common interests in line w/our MOU on delimitation of maritime jurisdiction areas.

-Hoping to see her at @AntalyaDF on June 18. 🇹🇷🇱🇾 pic.twitter.com/wanJFkJg13