Κακοκαιρία Darragh: «Κόκκινος» συναγερμός σε Αγγλία και Ουαλία

Στους άγριους ρυθμούς της κακοκαιρίας Darragh ζουντα τελευταία 24ωρα περιοχές της Ουαλίας και της νοτιοδυτικής Αγγλίας, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για επικίνδυνα φαινόμενα.

Εκατομμύρια άνθρωποι σε περιοχές της Ουαλίας και της νοτιοδυτικής Αγγλίας έχουν κληθεί να μείνουν στο σπίτι, καθώς η καταιγίδα Darragh φέρνει ανέμους με ριπές έως και 146 χλμ την ώρα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BBC, περισσότερα από 40.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, με τους θυελλώδεις ανέμους να ξεριζώνουν δέντρα προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το απόγευμα της Παρασκευής (06.12.2024), το υπουργικό συμβούλιο εξέδωσε έκτακτη ειδοποίηση σε 3 εκατομμύρια ανθρώπους στις περιοχές που «καλύπτονται» από τη σπάνια κόκκινη προειδοποίηση του Μετεωρολογικού Γραφείου.

Το σύστημα προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης έστειλε μήνυμα σε κάθε συμβατό κινητό τηλέφωνο στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν, το οποίο περιείχε πληροφορίες σχετικά με την κόκκινη προειδοποίηση και οδηγίες για το πώς να παραμείνουν ασφαλείς μέχρι το Σάββατο.

«Οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν συντρίμμια, πτώση δέντρων και μεγάλα κύματα γύρω από τις παράκτιες περιοχές, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για τη ζωή.

Μείνετε σε εσωτερικούς χώρους αν μπορείτε. Δεν είναι ασφαλές να οδηγείτε υπό αυτές τις συνθήκες» γράφει το μήνυμα.

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας Darragh:

Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι δεν έχουν ηλεκτροδότηση στη νοτιοδυτική Αγγλία, τη νότια Ουαλία και τα Δυτικά Μίντλαντς λόγω της καταιγίδας Darragh. Οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται στη νότια Ουαλία.

