Την ώρα που η σφοδρή κακοκαιρία και ο κυκλώνας «βόμβα» σαρώνει τις ΗΠΑ, κάποιοι στο Μπάφαλο βρήκαν «ευκαιρία» για… άλλες δουλειές.

Πολλά καταστήματα έχουν κλείσει λόγω της κακοκαιρίας στις στο Μπάφαλο, αλλά και στις ΗΠΑ, γενικότερα αφού έτσι κι αλλιώς οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι από το χιόνι.

Διάφορης λογής απατεώνες λοιπόν στο Μπάφαλο βρήκαν την ευκαιρία να διαρρήξουν τα μαγαζιά και να αρπάξουν ό,τι βρουν.

Το BBC ανέφερε πως «οι λεηλασίες δίνουν και παίρνουν στο Μπάφαλο με πολλούς να εκμεταλλεύονται με άδειους δρόμους όπου οι χιονοπτώσεις και οι συνθήκες χιονοθύελλας έκαναν τους δρόμους απροσπέλαστους».

Ιδιοκτήτης καταστήματος αναφέρει πως του πήραν πράγματα αξίας 50.000 ευρώ. «Πήραν τα πάντα. Από παιχνίδια και ηλεκτρονικά έως ηχεία».

Δείτε βίντεο με την αστυνομία να προσπαθεί να πιάσει τους κλέφτες οι οποίοι φεύγουν με… έλκηθρο.

Εικόνες καταστροφής και απόλυτης λεηλασίας σε μαγαζιά.

There’s looting in Buffalo NY b/c it snowed?????? pic.twitter.com/LItUw0T0zJ

The aftermath of mass looting today in Buffalo, NY following a storm: pic.twitter.com/sJPVOYgtj9