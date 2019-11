Καλιφόρνια: Αυτός είναι ο 16χρονος που άνοιξε πυρ στο σχολείο του – Video

Ανήμερα των γενεθλίων του, ντυμένος στα μαύρα, ο Nathaniel σκότωσε μια 16χρονη και έναν 14χρονο και κράτησε την τελευταία σφαίρα για τον ίδιο, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι με ένα ημιαυτόματο 45άρι, και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι άλλοι τρεις τραυματίες είναι δύο κορίτσια ηλικίας 14 και 15 ετών και ένα αγόρι επίσης 14 ετών.

Students led by officers single file out of Saugus High School as a shooting was reported at the campus in Santa Clarita, CA.

Multiple people are believed to be injured. https://t.co/s9aof2zGi9 pic.twitter.com/ltuDqBbbHk

— ABC News (@ABC) November 14, 2019