Καλιφόρνια: Πυροβολισμοί σε πάρτι στο Φρέσνο – Υπάρχουν θύματα

Ακόμη ένα αιματηρό περιστατικό στις ΗΠΑ. Αυτή τη φορά έγινε σε οικογενειακή συγκέντρωση στο Φέσνο της Καλιφόρνια.

Τρόμος και πανικός επικράτησαν όταν ένας ή περισσότεροι άγνωστοι μπήκαν σε σπίτι, στο Φρέσνο της Καλιφόρνια και άρχισαν να πυροβολούν κατά πάντων. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και υπάρχουν φόβοι για νεκρούς. Πληροφορίες αναφέρουν πως τρεις άνδρες πέθαναν επί τόπου κι άλλος ένας υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

ANOTHER #UPDATE:@FresnoPolice confirm 4 ppl died in this shooting. 3 were dead once officers arrived, 1 died at the hospital.

6 other victims at hospitals. All shot are adult men.

