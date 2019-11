Καλιφόρνια: Τα 16 δευτερόλεπτα του τρόμου ανήμερα των 16ων γενεθλίων του δράστη

Μόλις 16 δευτερόλεπτα. Όσα και τα χρόνια του δράστη. Ήταν όμως αρκετά για να βγάλει ο μαθητής το ημιαυτόματο 45αρι πιστόλι από το σακίδιό του στην αυλή του σχολείου του και να το αδειάσει, σκοτώνοντας δύο συμμαθητές του και τραυματίζοντας άλλους τρεις, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοπυροβοληθεί στο κεφάλι.

Η αστυνομία που ερευνά το νέο αυτό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε σχολείο στις ΗΠΑ, το οποίο σημειώθηκε χθες το πρωί στο Λύκειο Σόγκους στην Σάντα Κλαρίτα, μια κοινότητα που βρίσκεται περίπου 65 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες, δηλώνει ότι δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει το κίνητρο του δράστη.

Η αστυνομία, η οποία δεν έχει αποκαλύψει το όνομά του, διευκρίνισε μόνον ότι αυτός είχε χθες γενέθλια και έκλεινε τα 16.

Την ίδια ώρα αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο 16χρονος φύλαγε χθες την τελευταία του σφαίρα για τον εαυτό του και τώρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Εκπρόσωπος του Providence Holy Cross Medical Center, ενός νοσοκομειακού κέντρου στο Μίσιον Χιλς, στην Καλιφόρνια, δήλωσε παράλληλα ότι σήμερα το πρωί η κατάσταση δύο κοριτσιών ηλικίας 14 και 15 ετών, που διακομίσθηκαν χθες εκεί, κρινόταν καλή και σταθερή.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τη διεύθυνση του νοσοκομείου Henry Mayo στην Σάντα Κλαρίτα, ένας 14χρονος που νοσηλεύτηκε μετά το περιστατικό έχει πάρει εξιτήριο, ενώ άλλοι 2 μαθητές που είχαν διακομισθεί εκεί πέθαναν.

Σήμερα το πρωί δεν είχαν αποκαλυφθεί τα ονόματα των τραυματιών και των νεκρών, παρά μόνον είχε διευκρινιστεί ότι οι δύο μαθητές που έχασαν τη ζωή τους ήταν ένα 16χρονο κορίτσι και ένα 14χρονο αγόρι.

Authorities say a boy who opened fire at a Southern California high school killed two students and wounded three others before shooting himself in the head on his 16th birthday. https://t.co/VpUmifVEd0

— AP West Region (@APWestRegion) November 15, 2019