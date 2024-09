Κάμαλα Χάρις: Η αφοπλιστική της απάντηση σε άτομο που διέκοψε την ομιλία της «κράζοντας» τον Τραμπ

Ετοιμόλογη εμφανίστηκε η Κάμαλα Χάρις όταν κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια ένα άτομο τη διέκοψε και αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ είπε χαρακτηριστικά ότι «θα πάει φυλακή».

Η Κάμαλα Χάρις όχι μόνο δεν έχασε την ψυχραιμία της αλλά έδωσε μία έξυπνη απάντηση που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, όταν ψηφοφόρος διέκοψε την ομιλία της και έβαλε κατά του πρώην Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που επιθυμεί την επισττροφή του στον Λευκό Οίκο,

«Ενώ εμείς μαχόμαστε για να πάμε μπροστά ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να μας πάει πίσω, κυρίως σε μια εποχή στην οποία οι εργάτες δεν είχαν την ελευθερία να οργανωθούν», επεσήμανε η Χάρις έχοντας στο πλευρό της εκπροσώπους των συνδικάτων των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Member of the crowd: He’s going to jail!



Kamala Harris: The courts will handle that. We will handle November pic.twitter.com/KscWf7HrBw