Καμτσάτκα: Εικόνες ανυπολόγιστης οικολογικής καταστροφής – Αμέτρητα νεκρά ζώα (video)

Τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή στην Καμτσάτκα της ρωσικής Άπω Ανατολής. Ένα στρώμα ρύπων μήκους 40 χιλιομέτρων επιπλέει στον ωκεανό.

Η ρύπανση στην Καμτσάτκα έχει προκαλέσει μαζικούς θανάτους ζώων αλλά και τραυματισμούς κολυμβητών. Στην θαλάσσια περιοχή έχει σχηματιστεί ένα συμπαγές στρώμα 40 χιλιομέτρων που μετακινείται πάνω στο νερό, διαπίστωσαν επιστήμονες την Πέμπτη (08.10.2020).

Αυτό το στρώμα, που έχει μήκος 40 χιλιόμετρα και πλάτος 30 με 100 μέτρα, βρίσκεται ανοικτά των ακτών της χερσονήσου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου της Άπω Ανατολής, που διεξάγει αυτές τις έρευνες.

Η ρύπανση αυτή, που πιστευόταν ότι είχε περιοριστεί σε μία παραλία, “έχει σαφή όρια, δεν διαλύεται και μετακινείται σταδιακά προς νότο”, προς τα νησιά Κουρίλες που διεκδικούν η Ρωσία και η Ιαπωνία, “χωρίς να μειώνεται το μέγεθός της”, αναφέρει στην ανακοίνωση αυτή ο επικεφαλής ενός εργαστηρίου βιολογίας του πανεπιστημίου, ο Κίριλ Βίνικοφ.

Water pollution in Russia’s far east Kamchatka region has caused sea creatures to wash up dead on beaches and injure local surfers. pic.twitter.com/znIy8qSFLo

Η ρύπανση αυτή έχει τη μορφή ενός «ύποπτου αφρού» χρώματος «σκούρου πράσινου». Οι ερευνητές αναφέρουν πως κατάφεραν να πάρουν δείγματα με ελικόπτερο παρά την κακοκαιρία, τα οποία θα σταλούν στο Βλαδιβοστόκ.

Εδώ και ημέρες, κάτοικοι της χερσονήσου της Καμτσάτκα έχουν διαπιστώσει την παρουσία εντυπωσιακά πολλών νεκρών θαλάσσιων ζώων στις παραλίες του Ειρηνικού ωκεανού ενώ άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή με το νερό ή βρέθηκαν κοντά σ’ αυτό εμφάνισαν εγκαύματα και στομαχικές διαταραχές.

Χθες, Τετάρτη, οι ρωσικές αρχές άρχισαν έρευνα για «παραβίαση των κανόνων διαχείρισης επικίνδυνων για το περιβάλλον ουσιών και αποβλήτων» και για «θαλάσσια ρύπανση», αναφέροντας πως τα πρώτα δείγματα υποδεικνύουν την παρουσία «ενός ρυπαντή, του οποίου η πυκνότητα βρίσκεται κοντά σε εκείνη του βιομηχανικού πετρελαίου, ή μιας άλλης ουσίας που περιέχει ελαιώδη συστατικά».

A beach on Russia’s Pacific coastline is the site of a suspected ecological disaster. Scores of dead sea animals have been washed up on the shore. Some say the water pollution on the #Kamchatka peninsula is linked to a leak of decades-old expired rocket fuel. pic.twitter.com/BzvgILqfSN