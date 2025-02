Καναδάς: Η στιγμή της συντριβής του αεροπλάνου – Στους 15 οι τραυματίες, πώς απεγκλωβίστηκαν οι επιβάτες

Αεροπλάνο της αμερικανικής εταιρείας Delta Airlines με 80 επιβαίνοντες υπέστη ατύχημα κατά την προσγείωσή του στο χιονισμένο Τορόντο χθες Δευτέρα (18.2.25), αναποδογύρισε στον διάδρομο, συμβάν που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 15 άνθρωποι, τρεις σοβαρά, σύμφωνα με τις αρχές.

Η πτήση που εκτελούσε η Endeavor Air, θυγατρική της Delta, με αεροπλάνο τύπου Bombardier CRJ900 συνέδεε τη Μινεάπολη (Μινεσότα, ΗΠΑ) με το Τορόντο. Το ατύχημα έγινε περί τις 15:30 (τοπική ώρα), διευκρίνισε η Delta Airlines.

Το αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο προειδοποιούσε νωρίτερα πως επικρατούσαν σφοδροί άνεμοι και πολικές θερμοκρασίες, μολαταύτα προβλεπόταν πυκνή κίνηση καθώς το σαββατοκύριακο αναβλήθηκαν πολλά δρομολόγια λόγω χιονοθύελλας.

«Παιδί διακομίστηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Άνδρας περίπου εξήντα ετών και γυναίκα περίπου σαράντα ετών διακομίστηκαν επίσης (σε νοσοκομείο) με σοβαρούς τραυματισμούς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος υπηρεσίας πρώτων βοηθειών που επιχείρησε επιτόπου.

Additional CCTV Footage from Toronto Pearson International Airport has been released, showing yesterday's crash-landing of a Delta Air Lines CRJ-900LR operated by Endeavor Air, which amazingly resulted in only 15 Injuries. pic.twitter.com/PsaJGk4BVf
February 18, 2025

Χρησιμοποιήθηκαν τρία ελικόπτερα και δυο ασθενοφόρα με δυνατότητα παροχής αυξημένης φροντίδας καθ’ οδόν, πρόσθεσε.

Άλλοι 12 άνθρωποι υπέστησαν λιγότερο σοβαρούς τραυματισμούς, πάντως μεταφέρθηκαν επίσης σε νοσοκομεία της περιοχής, ανέφερε ο Λόρενς Σέιντον της υπηρεσίας ασθενοφόρων της περιφέρειας Πιλ, που επέβλεψε την επιχείρηση.

#BREAKING: New surveillance video captures the moment a Delta Airlines jet crashed at Toronto Pearson International Airport, with 75 passengers on board leaving 18 injured. pic.twitter.com/Z5Ryfcc4L6 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 18, 2025

Οπτικό υλικό από το αεροδρόμιο του Τορόντο εικονίζει το αεροσκάφος αναποδογυρισμένο σε διάδρομο που έχει καλυφθεί από λεπτό στρώμα χιονιού.

«Το αεροπλάνο μας συνετρίβη. Αναποδογύρισε», αφηγείται σε βίντεο που κυκλοφορεί στο Facebook ο Τζον Νέλσον, ένας από τους επιβάτες. «Ο περισσότερος κόσμος μοιάζει να είναι καλά. Κατεβαίνουμε», προσθέτει.

Insane Footage, showing Passengers evacuating the Delta Air Lines CRJ-900LR operated by Endeavor Air, that crash-landed and flipped earlier today at Toronto Pearson International Airport. Amazingly nobody was killed in the Crash, with only roughly 15 Injuries, most being Minor. pic.twitter.com/o36tFlBq9U — OSINTdefender (@sentdefender) February 18, 2025

Η Delta Airlines διαβεβαίωσε πως το ατύχημα «δεν προκάλεσε θανάτους».

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 76 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος.

Το αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο έκλεισε για μερικές ώρες εξαιτίας του ατυχήματος.

«Παρακολουθώ στενά το σοβαρό ατύχημα στο αεροδρόμιο Πίρσον που υπέστη η πτήση 4819 της Delta Airlines η οποία ερχόταν από τη Μινεάπολη», σημείωσε μέσω X η Ανίτα Ανάντ, η υπουργός Μεταφορών του Καναδά.

Η υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών του Καναδά (BST) γνωστοποίησε πως έστειλε ομάδα ερευνητών της στο Πίρσον μετά το ατύχημα.

Ο ανατολικός Καναδάς δοκιμάστηκε προχθές Κυριακή και χθες Δευτέρα από ισχυρή χιονοθύελλα και στην περιοχή συνέχιζαν να πνέουν χθες ισχυροί άνεμοι.

Αναμενόταν μολαταύτα μεγάλη κίνηση, ήταν προγραμματισμένο να γίνουν κάπου 1.000 πτήσεις με 130.000 επιβάτες, ανέφερε νωρίτερα το αεροδρόμιο μέσω X.

Το ατύχημα στον Καναδά ακολουθεί σειρά θανατηφόρων αεροπορικών δυστυχημάτων στη βόρεια Αμερική τις τελευταίες εβδομάδες. Το χειρότερο έγινε στην Ουάσιγκτον στα τέλη του Ιανουαρίου, όταν επιβατικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο καθώς βρισκόταν στη φάση της καθόδου για την προσγείωση στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της πρωτεύουσας των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους συνολικά 67 άνθρωποι.