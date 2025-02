Καναδάς: Συντριβή αεροσκάφους κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο του Τορόντο – Οκτώ τραυματίες

Αεροσκάφος της Delta Airlines συνετρίβη σήμερα (17.02.2025) κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο του Καναδά, όπως μεταδίδει η καναδική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν στη συντριβή του του αεροσκάφους, που εκτελούσε πτήση από τη Μινεάπολις των ΗΠΑ προς Καναδά.

Η πτήση 4819 της Delta, που απογειώθηκε από τη Μινεάπολη περίπου στις 11:47 π.μ., φαίνεται γυρισμένη ανάσκελα σε έναν χιονισμένο διάδρομο, σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο.

Τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης επιβεβαίωσαν ότι ανταποκρίνονταν σε ένα «συμβάν» στο αεροδρόμιο και ότι όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είχαν καταγραφεί.

Σε ενημέρωση της διοίκησης του αερολιμένα στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), υπογραμμίζεται πως δεν υπάρχουν νεκροί μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος.

BREAKING: A Delta Airlines CRJ 900 crashed and settled upside down at Toronto Pearson Airport.



Thankfully, ALL passengers survived and are accounted for. That is great news! pic.twitter.com/xvb3N5m0mo