Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η δυτική επαρχία Βρετανική Κολομβία στον Καναδά την Παρασκευή, καθώς οι μεγάλες φωτιές συνεχίζουν να καίνε στους λόφους και στα βουνά πάνω από την πόλη Δυτική Κελόουνα, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η Δυτική Κελόουνα, μια πόλη 36.000 κατοίκων, βρίσκεται κάπου 300 χιλιόμετρα ανατολικά του Βανκούβερ του Καναδά. Απομακρύνσεις κατοίκων λόγω της φωτιάς γίνονται επίσης βόρεια της κοντινής Κελόουνα, μιας πόλης 150.000 κατοίκων, που βρίσκεται επίσης στη λίμνη Οκανάγκαν.

Οι φλόγες είναι ορατές από τη Δυτική Κελόουνα και ο καπνός έχει καλύψει τον ουρανό πάνω από την κοιλάδα που περιβάλλει τη λίμνη. Νωρίτερα ο εναέριος χώρος στην περιοχή είχε κλείσει προκειμένου να επιχειρήσουν βομβαρδιστικά που κάνουν ρίψεις νερού.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών στην ιστορία της επαρχίας μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας, Ντέιβιντ Έμπι, στους δημοσιογράφους μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. «Αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση έφθασε σε μια κορυφή απόψε. Μέσα στις τελευταίες 24 ώρες η κατάσταση εξελίχθηκε και επιδεινώθηκε ραγδαία».

Από περίπου 4.500 ανθρώπους που είχαν λάβει εντολή να φύγουν από τα σπίτια τους ο αριθμός έχει φθάσει περίπου τους 15.000 τις τελευταίες 24 ώρες. Άλλοι 20.000 έχουν ειδοποιηθεί να είναι έτοιμοι για εκκένωση.

«Η κατάσταση είναι απρόβλεπτη αυτή τη στιγμή, και οπωσδήποτε μας περιμένουν δύσκολες μέρες», είπε ο Έμπι.

Περισσότερες από 2.400 ιδιοκτησίες είχαν εκκενωθεί νωρίτερα στη Δυτική Κελόουνα, δήλωσαν αξιωματούχοι, και αρκετά κτίρια καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

«Δώσαμε σκληρή μάχη χθες βράδυ για να προστατεύσουμε την κοινότητά μας». δήλωσε νωρίτερα στους δημοσιογράφους ο Τζέισον Μπρόλαντ, επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Δυτικής Κελόουνα. «Η νύχτα έγινε μέρα λόγω της φωτιάς».

Η έκταση των πυρκαγιών και η διαταραχή της ζωής και της γης υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της χειρότερης περιόδου πυρκαγιών φέτος στον Καναδά, με περισσότερες από 1.000 ενεργές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

