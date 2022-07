Συναγερμός έχει σημάνει στην επαρχία της βρετανικής Κολούμπια, στον Καναδά, όπου σημειώθηκαν δεκάδες πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με έκτακτη προειδοποίηση της αστυνομίας που στάλθηκε μέσω SMS στους κατοίκους, στους οποίους ζητείται να παραμείνουν στις κατοικίες τους, αναζητείται ένας λευκός άνδρας, με μαύρα μαλλιά και καφέ ζακέτα. Στο ίδιο μήνυμα αναφέρεται πως σημειώθηκε τουλάχιστον ένα περιστατικό με πυροβολισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING: Residents in Langley, British Columbia in Canada have received an alert saying that there are "multiple shooting scenes in the city". People asked to remain alert and out of the area. pic.twitter.com/bTaVatpwYW