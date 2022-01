Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό έκανε γνωστό ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό χωρίς ωστόσο να έχει σοβαρά συμπτώματα.

“Αισθάνομαι καλά, θα συνεχίσω να εργάζομαι από απόσταση αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τις συστάσεις της δημόσιας υγείας”, έγραψε στο Twitter ο Καναδός πρωθυπουργός, ο οποίος πρόσφατα έκανε την τρίτη δόση του εμβολίου κατά της Covid-19.

