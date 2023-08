Συνεχίζουν να καίνε ανεξέλεγκτες οι φωτιές στον Καναδά και συγκεκριμένα στη Βρετανική Κολομβία.

Περίπου 30.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στη Βρετανική Κολομβία εξαιτίας της φωτιά που μαίνεται στην επαρχία του δυτικού Καναδά, ανακοίνωσαν οι αρχές το Σάββατο.

Σε αυτούς τους 30.000 που χρειάστηκε να φύγουν προστίθενται άλλοι 36.000 που έχουν λάβει πλέον την εντολή να είναι έτοιμοι για ενδεχόμενη εσπευσμένη απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τον Μπόουιν Μα, αξιωματούχο των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην επαρχία.

Η Βρετανική Κολομβία, περίπου 600 χιλιόμετρα δυτικά του Κάλγκαρι, είναι αντιμέτωπη με τις φλόγες και χρειάστηκε να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι πυρκαγιές επηρεάζουν ιδιαίτερα τη Δυτική Κελόουνα, όπου «σημαντικός αριθμός» σπιτιών κάηκε, σύμφωνα με τις αρχές.

Το πολυτελές ξενοδοχείο Lake Okanagan Resort, το οποίο στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει ανώτερους πολιτικούς όπως η πρωθυπουργός της Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ, είναι μεταξύ των κτιρίων που καταστράφηκαν από τις φλόγες, όπως φαίνεται από εικόνες που κυκλοφορούν στον τοπικό Τύπο.

Terrifying video gives an up-close look at the wildfire burning in West Kelowna.



British Columbia is currently under a state of emergency amid blazing wildfires. #BCWildfires #Kelowna #Kelownafire #Canada #Canadafire #Wildfire #BC #BritishColumbia #WestKelowna #Wildfires pic.twitter.com/2wJ3hDFOBL