Οργανώσεις στην Αυστραλία ζητούν την απαγόρευση εισόδου του Κάνιε Γουέστ λόγω των αντισημιτικών του δηλώσεων. Μπλόκο στον Αμερικανό ράπερ, τραγουδιστή, δισκογραφικό παραγωγό, σχεδιαστή μόδας και επιχειρηματία έστησε η Εβραϊκή-Αυστραλιανή οργάνωση προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Κάνιε Γουέστ σκοπεύσει να πάει στην Αυστραλία με την Αυστραλέζα Μπιάνκα Τσενζόρι, με την οποία φέρεται να παντρεύτηκε σε ανεπίσημη τελετή στις αρχές του μήνα. Η Τσενζόρι είναι σχεδιάστρια της εταιρείας του Γουέστ, Yeezy.

Δημοσιεύματα των ΜΜΕ της Αυστραλίας αναφέρουν ότι ο Αμερικανός ράπερ, τραγουδιστής, δισκογραφικός παραγωγός, σχεδιαστής μόδας και επιχειρηματίας θέλει να επισκεφθεί την Αυστραλία για να συναντήσει την οικογένεια της Τσενζόρι, που είναι από τη Μελβούρνη.

Όμως, ο Ντβίρ Αμπράμοβιτς, πρόεδρος της Εβραϊκής-Αυστραλιανής οργάνωσης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Επιτροπή κατά της Δυσφήμισης (Anti-Defamation Commission) ζήτησε να απαγορευθεί η είσοδος του ράπερ στη χώρα λόγω του κύματος αντισημιτικών του δηλώσεων που έκανε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022.

Η οργάνωση που δραστηριοποιείται με στόχο την καταπολέμηση του αντισημιτισμού στην Αυστραλία προτρέπει τον Αυστραλό υπουργό Μετανάστευσης, Άντριου Γκιλς να απαγορεύσει την είσοδο του Κάνιε Γουέστ στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με το άρθρο 501 του νόμου περί μετανάστευσης της Αυστραλίας, η βίζα ταξιδιώτη από το εξωτερικό μπορεί να απορριφθεί ή να ακυρωθεί επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις χαρακτήρα, δηλαδή λόγω κακής συμπεριφοράς στο παρελθόν και στο παρόν.

Η οργάνωση χαρακτηρίζει τον Κάνιε Γουέστ «διακινητή μίσους που εκτοξεύει απειλές κατά της εβραϊκής κοινότητας». «Η έκκληση για βία και μίσος πρέπει να έχει συνέπειες και η Αυστραλία δεν πρέπει να στρώνει χαλί καλωσορίσματος και να παρέχει πλατφόρμα σε έναν διακινητή μίσους που εκτοξεύει απειλές κατά της εβραϊκής κοινότητας και διακινεί μύθους συνωμοσίας για την εβραϊκή ισχύ, απληστία και έλεγχο» δήλωσε ο πρόεδρος της οργάνωσης.

The rapper formerly known as Kanye West is reportedly heading to Melbourne to meet the family of his new wife, Bianca Censori.#TheProjectTV pic.twitter.com/7dHTtMVZle