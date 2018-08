Καραμπόλα με εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο της Μπολόνια! Τουλάχιστον δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες – Κατέρρευσε γέφυρα – video

Καραμπόλα με φορτηγό που μετέφερε αυτοκίνητα και άλλα τρία ΙΧ σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο, λίγο έξω από την Μπολόνια, κοντά στο αεροδρόμιο της ιταλικής πόλης. Η σύγκρουση προκάλεσε και την έκρηξη αυτοκινήτων σε διπλανή αντιπροσωπεία.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, ο νεότερος απολογισμός είναι τουλάχιστον δύο νεκροί και 60 τραυματίες, εκ των οποίων οι 14 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δύο από τους τραυματίες, μεταφέρθηκαν σε ειδικό νοσοκομείο για τη θεραπεία των εγκαυμάτων.

Επίσης, έχουν τραυματιστεί και έντεκα καραμπινιέροι και αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή, λόγω ενός άλλου δυστυχήματος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα και περιπολικά. Η γέφυρα της περιφερειακής οδού Casalecchio είναι κλειστή και προς τις δύο κατευθύνσεις, ενώ μέρος της κατέρρευσε!

Δείτε τις συγκλονιστικές εικόνες

Σύννεφα καπνού κάλυψαν την περιοχή, με την αστυνομία να έχει προειδοποιήσει για μειωμένη ορατότητα.

this was seconds after the explosion in #bologna happened i was literally looking out my window and suddenly there was a lot of fire in the air pic.twitter.com/PtszvhHTKT

— nic(jo) and the niners 30 (@trelepparc) August 6, 2018