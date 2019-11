Κατά των αντιπάλων του πατέρα του ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ! video

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, κάνει λόγο για “το βιβλίο που οι ελίτ της αριστεράς δεν θέλουν να διαβάσετε”, εμφανίζεται ως σθεναρός και πολύ προβοκατόρικος υπέρμαχος του πατέρα του, ενώ δεν αποκλείει να ριχθεί κι ο ίδιος στον στίβο της πολιτικής.

Με τίτλο “Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us” (σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά, “Σκανδαλισμένος: Πώς η αριστερά θρέφεται με μίσος και θέλει να μας φιμώσει”), το βιβλίο με περίπου 300 σελίδες περιέχει απόψεις εσκεμμένα εμπρηστικές.

Ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού Προέδρου αφιερώνει το βιβλίο του στους “αξιολύπητους”, σε μια αναφορά στην ατυχή δήλωση της Χίλαρι Κλίντον, η οποία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016, είχε χαρακτηρίσει τους ψηφοφόρους του Τραμπ “συμμορία αξιολύπητων”.

Επιπλέον, καλεί τους “πεπεισμένους αριστεριστές ή τους διψασμένος για κοινωνική δικαιοσύνη” να το “πετάξουν αμέσως” ή να “ζητήσουν από το αγαπημένο βίγκαν εστιατόριό τους να φτιάξουν με αυτό μενού”…

Το βιβλίο, την έκδοση του οποίου ανέλαβε ένας συντηρητικός εκδοτικός οίκος, ο Center Street (Hachette), βρίσκεται ήδη στην 3η θέση των πωλήσεων της Amazon, έπειτα από την προώθησή του στο Twitter με ένα μήνυμα του Αμερικανού προέδρου.

My son, @DonaldJTrumpJr is coming out with a new book, “Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us” – available tomorrow, November 5th! A great new book that I highly recommend for ALL to read. Go order it today!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2019