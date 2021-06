Καταρρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις άνεμοι σάρωσαν τη Δευτέρα τη Μόσχα, ξεριζώνοντας δέντρα, πλημμυρίζοντας δρόμους και βάζοντας τέλος σε μια περίοδο ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών.

Από τις σφοδρές ριπές ανέμων ξεκόλλησε μια στέγη, η οποία κατέληξε πάνω σε αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα σε δρόμο, κοντά στο κέντρο της πόλης, όπως δείχνουν βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

The moment a masive roof crashed down on ulitsa Pravda. Location of my first Moscow flat and old crash pad for many of hack pack, inc @bneeditor https://t.co/s4PtrkwS4g