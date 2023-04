Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών στο Μανχάταν μετά την κατάρρευση τριώροφου πάρκινγκ και τις αναφορές για δεκάδες τραυματίες και εγκλωβισμένους στα ερείπια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το δίκτυο CBS, πρόκειται για ιδιωτικό πάρκινγκ, που βρίσκεται στον αριθμό 57 της οδού Αν.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο πρώτος όροφος του κτιρίου κατέρρευσε γύρω στις 16:15 (τοπική ώρα, 23:15 ώρα Ελλάδος) και οχήματα έπεσαν στο ισόγειο.

Wow!!! #NewYorkCity is a third world hell hole https://t.co/xthZytpHge

New York City rescue workers arrive on Ann Street minutes after garage collapse in Lower Manhattan. #NewYorkCity pic.twitter.com/ArYpG1eEAR