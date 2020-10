“Καθαροί” από κορονοϊό Μπάιντεν – Χάρις: Φοράτε μάσκα, λένε “καρφώνοντας” Τραμπ

Την ώρα που ο Τραμπ είναι σε καραντίνα λόγω Covid19, ο αντίπαλός του στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ο Τζο Μπάιντεν αλλά και η υποψήφια αντιπρόεδρος, Κάμαλα Χάρις, βρέθηκαν αρνητικοί στα τεστ για κορονοϊό.

Μάλιστα, ο Μπάιντεν προτρέπει τους Αμερικανούς να φορούν μάσκα, αναφορά που συνειρμικά “δείχνει” τον Ντόναλντ Τραμπ που δεν το έκανε σχεδόν ποτέ και τελικά προσβλήθηκε από τον ιό.

Αρνητική στην νόσο Covid19 βγήκε και η υποψήφια αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών, η Κάμαλα Χάρις, η οποία πρόκειται να μεταβεί στο Λας Βέγκας στο πλαίσιο της προεκλογικής της ατζέντας.

Ο Δημοκρατικός πρώην αντιπρόεδρος, Τζο Μπάιντεν αλλά και η σύζυγός της, Τζιλ Μπάιντεν, υποβλήθηκαν σε τεστ αντισωμάτων, το οποίο ήταν αρνητικό, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γιατρού τους, Δρα Κέβιν Ο’ Κόνορ.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.