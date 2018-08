Κατσίκες το ‘σκασαν και βολτάρουν στους δρόμους! – video

Περισσότερες από 100 κατσίκες κατέκλυσαν το Μπόιζ του Άινταχο, ξαφνιάζοντας τους κατοίκους, καθώς απολάμβαναν να τρώνε γρασίδι, λουλούδια και φύλλα από τα δέντρα.

Το κοπάδι βρισκόταν για βοσκή, για να καθαρίσει από τα αγριόχορτα στην κομητεία, όταν δεκάδες από τα φιλοπερίεργα ζώα το… έσκασαν, βγήκαν στον δρόμο και άρχισαν να περιπλανώνται, όπως περιέγραψε ο ιδιοκτήτης τους.

“Βρίσκονταν σε μια λιμνούλα, καθώς η κομητεία μάς είχε προσλάβει να την καθαρίσουμε. Φαίνεται πως προχώρησαν εκτός των ορίων του δάσους και το έσκασαν από εκεί” δήλωσε ο Ματ Κάμπικα, ο ιδιοκτήτης του We Rent Goats, μιας εταιρίας που ενοικιάζει κατσίκες, για να καθαρίσουν τα αγριόχορτα σε ιδιωτικές και δημόσιες ιδιοκτησίες.

“Αρκετοί ιδιοκτήτες σπιτιών και πολλά παιδιά ενθουσιάστηκαν” με το θέαμα.

Υπάλληλοι της εταιρίας τα οδήγησαν, δίνοντας μάχη με τα ατίθασα ζώα, σε ένα φορτηγό.

Ωστόσο, η φήμη τους είχε ήδη ξεπεράσει τα στενά όρια του Μπόιζ φθάνοντας στο Διαδίκτυο με τους χρήστες των social media να παρακολουθούν κάθε βήμα τους.

Για παράδειγμα, ένας χρήστης του Twitter έγραψε “Who let the goats out?” και επισήμανε ότι έπειτα από 30 χρόνια θα εξιστορεί στα εγγόνια του τα γεγονότα “της μεγάλης εισβολής των κατσικών του 2018”.

Who let the GOATS out?

“Who ya gonna call, GoatBusters?” https://t.co/bru5oh1r6d

— Stone Lanes (@Stone_Lanes) August 3, 2018