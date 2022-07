Είναι η έβδομη ημέρα που η Ιαπωνία πλήττεται από τον χειρότερο καύσωνα των τελευταίων 147 χρόνων. Η κυβέρνηση συνεχίζει να κάνει εκκλήσεις στους πολίτες να περιορίσουν, όσο γίνεται, την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην περιοχή γύρω από το Τόκιο η θερμοκρασία παραμένει εδώ και μία εβδομάδα πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν προβλέπεται να αλλάξουν το Σαββατοκύριακο, αφού ο καύσωνας δεν θα υποχωρήσει στην Ιαπωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πόλη Ναγκόγια, στη δυτική Ιαπωνία, το θερμόμετρο προβλέπεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τη θερμοκρασία να εκτιμάται ότι θα πέσει τη Δευτέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πόλη Ισεζάκι το θερμόμετρο έδειξε σήμερα 40,3 βαθμούς, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής φέτος στην Ιαπωνία, ενώ στο κέντρο του Τόκιο το θερμόμετρο έφτασε τους 37 βαθμούς.

Japan is in the grips of a heatwave, and authorities are warning about possible power outages in the capital.https://t.co/xL7cGe4AoR pic.twitter.com/dXUtZ6V8jF