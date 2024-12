Καζακστάν: «Ρωσικός πύραυλος προκάλεσε την συντριβή του αεροπλάνου» λέει το Αζερμπαϊτζάν

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με το αεροπλάνο της Azerbaijan Airlines που συνετρίβη χθες (25.12.2024) στο Καζακστάν, αφού πηγές πληροφόρησης του Αζερμπαϊτζάν μίλησαν σήμερα (26.12.2024) στο πρακτορείο ειδήσεων Euronews και αποκάλυψαν ότι υπήρχε εμπλοκή από αντιαεροπορικό πύραυλο.

Κυβερνητικές πηγές από το Μπακού, που έχουν γνώση της υπόθεσης, δήλωσαν ότι ρωσικός πύραυλος αέρος – εδάφους προκάλεσε την συντριβή του αεροπλάνου, αφού στο αεροδρόμιο του Γκρόζνι, όπου επρόκειτο να προσγειωθεί, πετούσαν την ίδια χρονική στιγμή εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Ειδικότερα, το πρωί της Τετάρτης (25.12.2024) το αεροπλάνο της Azerbaijan Airlines με αριθμό πτήσης 8432, κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο του Γκρόζνι στην Τσετσενία, όταν ρωσικά πυραυλικά αντιαεροπορικά συστήματα είχαν ήδη ξεκινήσει την αναχαίτιση drones.

REUTERS/Azamat Sarsenbayev

Όπως μεταδίδει το Euronews, επικαλούμενο ρωσικές πηγές πληροφόρησης, ένα σύστημα αεράμυνας τύπου Pantsir-S εκτόξευσε έναν αντιαεροπορικό πύραυλο, ο οποίος φαίνεται ότι εξερράγη δίπλα στο επιβατικό αεροπλάνο, προκαλώντας ζημιά και τρύπες στην άτρακτο.

Αμέσως, οι πιλότοι προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν έκτακτη προσγείωση σε κοντινά ρωσικά αεροδρόμια, αλλά τα αιτήματα απορρίφθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αντιθέτως τους δόθηκε εντολή να πετάξουν μέσω της Κασπίας Θάλασσας προς το Ακτάου του Καζακστάν.

Kazakhstan Emergencies Ministry/Handout via REUTERS

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Euronews, τα συστήματα πλοήγησης GPS του αεροσκάφους είχαν μπλοκαριστεί και τελικά το αεροπλάνο της Azerbaijan Airlines συνετρίβη, με αποτέλεσμα 38 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες βράδυ (25.12.2024) δημοσιεύτηκαν πλάνα τα οποία έδειχναν τρύπες, ζημιές και φθορές από θραύσματα, που οδήγησαν αρκετούς αναλυτές στο συμπέρασμα ότι το αεροπλάνο ενδεχομένως να χτυπήθηκε από αντιαεροπορικό πύραυλο.

