Καζακστάν: Σε εξέλιξη η έρευνα για τη συντριβή του αεροπλάνου – Οργιάζουν τα σενάρια, αρνείται την εμπλοκή της η Ρωσία

Ποινική έρευνα έχει ξεκινήσει για τη συντριβή του αεροπλάνου στο Καζακστάν που έγινε ανήμερα των Χριστουγέννων, τη στιγμή που τα σενάρια για τα αίτια του δυστυχήματος, οργιάζουν.

Μέχρι και το πρωί της Πέμπτης (26.12.2024) τα αίτια για τη συντριβή του αεροπλάνου της εταιρείας Azerbaijan Airlines, στο Καζακστάν, παραμένουν ένα μυστήριο. Υπενθυμίζεται πως στο αεροπορικό δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους 38 επιβαίνοντες.

Ο πρόεδρος της Γερουσίας του Καζακστάν, ξεκαθάρισε πως και για εκείνον, τα αίτια παραμένουν άγνωστα.

«Καμία από αυτές τις χώρες –ούτε το Αζερμπαϊτζάν, ούτε η Ρωσία ούτε το Καζακστάν– δεν έχει συμφέρον να αποκρύψει πληροφορίες. Όλες οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στον κόσμο», είπε ο Ασιμπάγεφ Μόλεν.

Οι δηλώσεις αυτές του Μόλεν, έρχονται καθώς από την πρώτη στιγμή που δημοσιεύτηκαν στα social media βίντεο από την συντριβή του αεροπλάνου στο Καζακστάν, πολλοί έκαναν λόγο για «αντιαεροπορικά πυρά».

Ειδησεογραφικά μέσα του Αζερμπαϊτζάν αναφέρουν πως «η ζημιά στο αεροσκάφος υποδηλώνει ότι το αεροπλάνο μπορεί να χτυπήθηκε κατά λάθος από ένα σύστημα αεράμυνας» και συγκεκριμένα από την αεράμυνα της Ρωσίας.

Την ώρα της συντριβής περιοχές της νότιας Ρωσίας δέχτηκαν επίθεση από drones.

Οι φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δεν αποκλείουν το γεγονός το αεροπλάνο να δέχτηκε πυρά και αυτός ήταν ο λόγος που συνετρίβη.

Σύμφωνα με το Euronews, επιζώντες κατέθεσαν πως άκουσαν μια έκρηξη και είδαν κάτι που έμοιαζε με θραύσματα να χτυπούν το αεροπλάνο και να καταστρέφουν την άτρακτο.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Ρωσίας, Rosaviatsia, υποστήριξε ότι οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι οι πιλότοι θέλησαν να προσγειώσουν το αεροπλάνο μετά από χτύπημα πουλιών.

«Η έρευνα για τα αίτια της συντριβής αεροπλάνου της εταιρείας Azerbaijan Airlines βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι λάθος να γίνονται εικασίες προτού καταλήξει στο πόρισμά της», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στην πόλη Άχταου στο Καζακστάν, μετά από την εκτροπή του από την κανονική του πορεία πάνω από περιοχή της Ρωσίας.

Νέα πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα social media, δείχνουν ζημιές και τρύπες στην άτρακτο και στο ουραίο τμήμα του αεροπλάνου.

Very interesting: Shrapnel marks on the fuselage of Azerbaijan Airlines plane that crashed in Kazakhstan today. pic.twitter.com/3X5PTIR66E

Another video showing holes in the wreckage of Azerbaijan Airlines Embraer E190 (4K-AZ65) passenger plane that crashed in Kazakhstan on Wednesday. pic.twitter.com/rqkoKf2jOt