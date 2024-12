Καζακστάν: Συντριβή αεροπλάνου με 67 επιβαίνοντες κοντά στην πόλη Άχταου

Ένα επιβατικό αεροπλάνο από το Αζερμπαϊτζάν με τουλάχιστον 67 επιβαίνοντες συνετρίβη το πρωί της Τετάρτης (25.12.2024) κοντά στην πόλη Άχταου του Καζακστάν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων του Καζακστάν επιβεβαίωσε ότι αεροπλάνο που εκτελούσε την πτήση Μπακού – Γκρόζνι συνετρίβη κοντά στην Άχταου, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 25 επιζώντες, οι 22 από τους οποίους νοσηλεύονται», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση που ανήρτησε στο Telegram, στην οποία διευκρινίζει ότι 150 διασώστες έχουν σταλεί στο σημείο της συντριβής.

Οι ιατρικές αρχές έκαναν λόγο νωρίτερα για 14 επιζώντες, οι 5 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Σύμφωνα με τις αρχές του Καζακστάν, στο αεροπλάνο επέβαιναν 67 άνθρωποι, 62 επιβάτες και 5 μέλη πληρώματος.

Το αεροπλάνο ανήκει στην αεροπορική εταιρεία Azerbaijan Airlines, σύμφωνα με τις αρχές του Καζακστάν, τις οποίες επικαλέστηκε το πρακτορείο IFAX.

Kazakh media reports that the plane flying from Baku to Grozny crashed at Aktau airport.



Before that, the plane made several circles over the airport. pic.twitter.com/rbcxjejFxR