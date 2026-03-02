Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή: Πόλεμο 40 ημερών βλέπει ο Τραμπ, οι απειλές του Ιράν στην Κύπρο και η ελληνική βοήθεια με F-16 και φρεγάτες

Σαν πυρκαγιά «απλώνεται» στην ανατολική Μεσόγειο, της Κύπρου συμπεριλαμβανομένης, η σύρραξη Ιράν με ΗΠΑ και Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. «Ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει πέντε εβδομάδες, αλλά μπορεί και περισσότερο», προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που η Αθήνα ενεργοποιεί, μετά από σχεδόν δυόμισι δεκαετίες, το ενιαίο αμυντικό δόγμα με τη Λευκωσία.

Σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως η κοινή επιχείρηση ΗΠΑ – Ισραήλ ήταν η «τελευταία ευκαιρία για να εξαλείψουν την απειλή» που συνιστά το Ιράν. Το θεοκρατικό καθεστώς, ως γνωστόν, έβαλε στο στόχαστρό του την Κύπρο, χτυπώντας τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, απειλώντας με συνέχεια…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προς ενίσχυση της Κύπρου – η οποία να σημειωθεί ότι ασκεί και την εξάμηνη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – η Ελλάδα στέλνει δύο F-16 και φρεγάτες, ενώ συντονίζεται με τη Λευκωσία για ασφάλεια και αποτροπή.

Στην Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε νέες δηλώσεις του για την επίθεση στο Ιράν, ανέφερε πως η Τεχεράνη αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Λευκού Οίκου να μην ξαναρχίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Μετά την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την Επιχείρηση Midnight Hammer πριν από λίγο καιρό, προειδοποιήσαμε το Ιράν να μην επιχειρήσει να το ξαναχτίσει (σ.σ. το πρηνικό πρόγραμμα) σε διαφορετική τοποθεσία, επειδή δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει αυτά που καταστρέψαμε με τόση δύναμη, αλλά αγνόησαν αυτές τις προειδοποιήσεις και αρνήθηκαν να σταματήσουν την προσπάθειά τους να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», δήλωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ αναφερόταν στις αμερικανικές επιθέσεις σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο, οι οποίες, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, κατέστρεψαν «ολοκληρωτικά» το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

WATCH IN FULL: President Trump provides an update on Operation Epic Fury.



“Today, the U.S. military continues to carry out large-scale combat operations in Iran to eliminate the grave threats posed to America by this terrible terrorist regime…



The regime’s conventional… pic.twitter.com/Tp1BWzu4ff — The White House (@WhiteHouse) March 2, 2026

«Το καθεστώς διέθετε ήδη πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας, τόσο τις τοπικές όσο και τις υπερπόντιες, και σύντομα θα διέθετε πυραύλους ικανούς να φτάσουν στην όμορφη Αμερική μας», συνέχισε ο Τραμπ στις δηλώσεις του από την Ουάσινγκτον.

«Αυτή ήταν η τελευταία μας ευκαιρία να χτυπήσουμε – αυτό που κάνουμε τώρα – και να εξαλείψουμε τις ανυπόφορες απειλές που θέτει αυτό το άρρωστο και απειλητικό καθεστώς. Και είναι πράγματι άρρωστο και απειλητικό», πρόσθεσε.

Είναι η πρώτη φορά που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε «ζωντανές» δηλώσεις στους δημοσιογράφους από την έναρξη της πολεμικής επιχείρησης το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου.

Η Ελλάδα στο πλευρό της Κύπρου

Η Ελλάδα έσπευσε σε βοήθεια της Κύπρου και στέλνει το «διαμάντι» της τη φρεγάτα Belharra «Κίμων», αλλά και το αντι-drone σύστημα «Κένταυρος» που διαθέτει η φρεγάτα «Ψαρά», στέλνοντας σαφές μήνυμα ετοιμότητας και αποτροπής σε μία περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.

Ωστόσο, οι εξελίξεις είναι δυναμικές, καθώς τέσσερα αεροσκάφη F-16 Viper της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας έχουν πλέον προσγειωθεί στην Κύπρο, στο πλαίσιο της άμεσης ανταπόκρισης της ελληνικής κυβέρνησης και της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων ασφαλείας.

Τα μαχητικά συμμετέχουν ενεργά στην επιτήρηση και προστασία του κυπριακού εναέριου χώρου, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη στενή στρατιωτική συνεργασία Αθήνας – Λευκωσίας.

Με τον τρόπο αυτή η Αθήνα επιδιώκει να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει κενό ισχύος σε μία κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.

«Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσα τον κ. Πάλμα ότι η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προσθέτοντας: «Κατόπιν αυτού, και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα «Κίμων» μαζί με δεύτερη ελληνική φρεγάτα, η οποία θα φέρει το σύστημα «Κένταυρος», καθώς επίσης αποστέλλεται στην Κυπριακή Δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει».

Ο κ. Δένδιας θα μεταβεί την Τρίτη (03.03.2026) μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη, στην Κύπρο, όπου θα συναντηθεί με τον Κύπριο Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη και θα έχει συνεργασία με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας της Κύπρου, Βασίλη Πάλμα.

Η απόφαση εντάσσεται στην ενεργοποίηση του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος Ελλάδας – Κύπρου, επιβεβαιώνοντας ότι Αθήνα και Λευκωσία λειτουργούν με κοινό στρατηγικό σχεδιασμό σε περίπτωση απειλής.

Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου η κατάσταση παραμένει ρευστή και ο εναέριος χώρος σε αρκετές περιοχές κλειστός. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων και γραμμές έκτακτης ανάγκης, με στόχο τη στήριξη και τον επαναπατρισμό Ελλήνων πολιτών μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Σε αυτό το σημείο, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον αν καταρριφθεί ένα ιρανικό drone από τα ελληνικά πολεμικά πλοία, αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας εμπλέκεται στη σύρραξη.

Απρόβλεπτες οι συνέπειες για την παγκόσμια και την ελληνική οικονομία

Ήδη καταγράφονται αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και εδώ αλλά και στις τιμές της ενέργειας και του πετρελαίου.

Η Κομισιόν αποφάσισε μέτρα για να δει αν υπάρχει επάρκεια για να προστατευτούν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε επιφυλακή βρίσκεται και η Europol για ζητήματα ασφαλείας εντός της της ΕΕ.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την παρακολούθηση των κινδύνων διαταραχής των μεταφορών, ιδίως γύρω από το Στενό του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα, και εντείνει τον συντονισμό με τις αεροπορικές εταιρείες, τις ναυτιλιακές εταιρείες και τις εθνικές αρχές.

Στον τομέα της ενέργειας, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στις τιμές όσο και στον εφοδιασμό και θα συγκαλέσει μια ειδική ομάδα για την ενέργεια με τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η πρώτη συνεδρίαση της οποίας θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα.

Στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας, η Κομισιόν διατηρεί αυξημένη επαγρύπνηση και στενή συνεργασία με την Europol και τα κράτη μέλη όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους για την εσωτερική ασφάλεια.

Τέλος, στον τομέα της μετανάστευσης, η Επιτροπή ενισχύει την ετοιμότητα μέσω της στενότερης παρακολούθησης των τάσεων και της ενισχυμένης συνεργασίας με τους αρμόδιους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και τις χώρες εταίρους».

Συναγερμός στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης

Στην Αθήνα, σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, που παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς η νέα κρίση φουντώνει τα σενάρια για σημαντικές επιπτώσεις στην πετρελαϊκή – ενεργειακή αγορά, όπως και σε ναυσιπλοΐα και διεθνές εμπόριο, εντείνοντας παράλληλα την ανησυχία για την αντίδραση των αγορών.

Για την Ελλάδα, μία κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή θα προκαλέσει ντόμινο παρενεργειών στην οικονομία με βασικές εστίες τον πληθωρισμό, την ανάπτυξη, τα δημόσια οικονομικά.

Μία εκτόξευση στις τιμές του πετρελαίου θα έχει αντίκτυπο στον πληθωρισμό, πυροδοτώντας ένα νέο κύμα ακρίβειας στην αγορά.

Ο προϋπολογισμός έχει συνταχθεί με την αποδοχή πως η διεθνής τιμή του «μαύρου χρυσού» θα διαμορφωνόταν σε μέσα επίπεδα στα 62,4 δολάρια το βαρέλι το 2026.

Ωστόσο, η Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026 περιλαμβάνει υποθετικό σενάριο, που υπολογίστηκε με τη χρήση του Oxford Economic Model, εξετάζοντας τις επιπτώσεις μίας «εκτόξευσης» της διεθνούς τιμής του πετρελαίου κατά 40 δολάρια ανά βαρέλι, δηλαδή σε επίπεδα άνω των 100!