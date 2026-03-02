Τραμπ για Ιράν: «Ήταν η καλύτερή μας ευκαιρία για να χτυπήσουμε το άρρωστο αυτό καθεστώς»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε την ομιλία του με μία αναφορά στην επιχείρηση στο Ιράν. «Σήμερα οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν την επιχείρησή τους για να αφανίσουν τις απειλές που προβάλλει η Τεχεράνη.

Λίγο πριν από τελετή απονομής μεταλλίων στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, η οποία, όπως λέει, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η επιχείρηση ήταν αναγκαία, καθώς «το συμβατικό βαλλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα του καθεστώτος αναπτυσσόταν ραγδαία και δραματικά, και αυτό αποτελούσε μια πολύ σαφή, τεράστια απειλή για την Αμερική και τις δυνάμεις μας που σταθμεύουν στο εξωτερικό».

«Οι Ιρανοί μετέφεραν μέρος του οπλοστασίου τους σε άλλη τοποθεσία γιατί δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή που είχαμε πλήξει, αλλά συνέχισε και το βαλλιστικό του πρόγραμμα. Είχε πυραύλους που θα μπορούσαν να πλήξουν την Ευρώπη, αλλά και την όμορφη Αμερική μας», είπε ακόμη.

«Η χώρα μας θα ήταν υπό απειλή. Το ιρανικό καθεστώς επιτίθετο στις ΗΠΑ. Όποτε βλέπετε κάποιον ακρωτηριασμένο στον δρόμο, σίγουρα το έχει κάνει κάποια αυτοσχέδια βόμβα από αυτές που έκαναν οι Ιρανοί», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ήταν η καλύτερή μας ευκαιρία για να χτυπήσουμε το άρρωστο αυτό καθεστώς» είπε και συνέχισε «εχουμε ήδη βυθίσει 10 πλοία του Ιράν. Τους το έχω πει πολλές φορές δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Είχαν μία ευκαιρία όταν ήταν πρόεδρος ο Ομπάμα».

Ακόμη ανέφερε πως «σήμερα είμαστε εδώ για να τιμήσουμε 3 στρατιώτες που πέθαναν στη μάχη».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται ήδη «ουσιαστικά μπροστά» από τα αρχικά χρονοδιαγράμματα. Είπε ότι στην αρχή είχαν εκτιμήσει διάρκεια τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων, αλλά πρόσθεσε ότι διαθέτουν «ικανότητα να συνεχίσουν για πολύ περισσότερο».

«Έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα 4–5 εβδομάδες για να αφανίσουμε τη στρατιωτική ηγεσία του Ιράν. Αλλά εγώ δεν βαριέμαι. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί», είπε ακόμη.