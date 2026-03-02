Στην Κύπρο έφτασαν τέσσερα ελληνικά F-16 εν αναμονή των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά»

Άμεση ήταν η ανταπόκριση της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 προσγειώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 2 Μαρτίου 2026 στην Κύπρο, για την προστασία του νησιού από τις ιρανικές επιθέσεις.

Αρχικά, ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε ότι ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 θα αναπτυχθεί στην Κύπρο, ωστόσο στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποκάλυψε ότι τελικά είναι τέσσερα τα ελληνικά μαχητικά.

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα ζεύγος από την 340 Μοίρα «Αλεπού» και ένα ζεύγος από την 343 Μοίρα «Αστέρι» που ανήκουν στην 115 Πτέρυγα Μάχης με έδρα την Σούδα της Κρήτης, που είναι εξοπλισμένη με τις φονικές «Οχιές» τα αναβαθμισμένα F-16 στην έκδοση Viper.

«Τέσσερα αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας έχουν μόλις προσγειωθεί στην Κύπρο, μετά από άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της στενής συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

March 2, 2026

Υπενθυμίζεται ότι στην ελληνική task force θα συμμετέχουν η φρεγάτα «Κίμων» τύπου Belharra με προηγμένες αντιαεροπορικές και αντιβαλλιστικές δυνατότητες αλλά και η φρεγάτα «Ψαρά» τύπου MEKO με το περίφημο σύστημα αντι-drone «Κένταυρος».

Πηγή: OnAlert.gr