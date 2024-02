Κάζο για το πολεμικό ναυτικό της Βρετανίας – Χάλασε η ναυαρχίδα, το αεροπλανοφόρο Queen Elizabeth

Η ναυαρχίδα του βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας, το αεροπλανοφόρο HMS Queen Elizabeth, αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή από την άσκηση «Steadfast Defender» στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Το βρετανικό Βασιλικό Πολεμικό Ναυτικό (Royal Navy) απέσυρε την τελευταία στιγμή το αεροπλανοφόρο HMS Queen Elizabeth από την άσκηση «Steadfast Defender», τα μεγαλύτερης έκτασης στρατιωτικά γυμνάσια του ΝΑΤΟ μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, καθώς εντοπίστηκαν προβλήματα στην προπέλα κατά την διάρκεια ελέγχου ρουτίνας.

Το γεγονός ότι η ναυαρχίδα των βρετανικών ναυτικών δυνάμεων παρουσίασε ένα τέτοιου είδους πρόβλημα, το οποίο είχε εμφανιστεί και στο άλλο αεροπλανοφόρο του Royal Navy, HMS Prince of Wales, με αποτέλεσμα να ελλιμενιστεί για επισκευές, προκάλεσε αρκετές αρνητικές αντιδράσεις τόσο στον βρετανικό όσο και στον διεθνή Τύπο.

Routine pre-sailing checks yesterday identified an issue with a coupling on @HMSQNLZ starboard propeller shaft. As such, the ship will not sail on Sunday.@HMSPWLS will take her place on NATO duties and will set sail for Exercise Steadfast Defender as soon as possible. pic.twitter.com/ImAeTU80vi