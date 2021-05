Η δούκισσα του Κέιμπριτζ, Κέιτ Μίντλετον, φορώντας ένα ροζ φόρεμα είχε μία συγκινητική συνάντηση με την 5χρονη Μίλα Σνέντον στο παλάτι Χόλιρουντ Χάουζ στη Σκωτία. Η Mίλα, που νοσεί από λευχαιμία, συμμετέχει στο φωτογραφικό πρότζεκτ της δούκισσας «Hold Still» σε συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη, με θέμα την πανδημία στην Βρετανία.

Τον Αύγουστο του 2020, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία και η Κέιτ Μίντλετον έμαθε ότι το αγαπημένο χρώμα του μικρού κοριτσιού είναι το ροζ.

«Όταν θα έλθω στην Σκωτία θα προσπαθήσω να βρω ένα ροζ φόρεμα», της είπε η Κέιτ. «Μετά θα μου θυμίζει εσένα και την συνάντησή μας.»

«Ναι!» φώναξε η Μίλα ενθουσιασμένη.

Η Κέιτ το έκανε πράξη και η Μίλα ήταν πολύ χαρούμενη. Φορούσε ένα ανοιχτό ροζ φόρεμα με μια τιάρα στα μαλλιά της.

«Θέλω να σου δώσω μια μεγάλη αγκαλιά», της είπε η Κέιτ. «Λατρεύω το φόρεμά σου. Μπορείς να κάνεις μία στροφή;»

Η φωτογραφία του μικρού κοριτσιού, που ονομάζεται «Shielding Mila», και επιλέχθηκε ανάμεσα σε 31.000 συμμετοχές έδειχνε εκείνη να χαιρετά τον μπαμπά της πίσω από ένα παράθυρο. Η Μίλα και η μητέρα της, η Λίντα, έπρεπε να απομονωθούν από τον πατέρα της, Σκοτ και τη μεγάλη της αδερφή, Τζόντι, εξαιτίας της χημειοθεραπείας που έκανε. Το κοριτσάκι νοσεί από οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία.

Η Κέιτ, έμαθε ότι η οικογένεια τώρα είναι μαζί. Η μητέρα της Λίντα την ενθάρρυνε να συμμετέχει στον διαγωνισμό.

«Είμαι πολύ ευγνώμων που μοιράζεστε αυτή την προσωπική στιγμή», είπε η Κέιτ. «Ξέρετε, είναι μια εικόνα που αποτελεί μέρος του εθνικού αρχείου και αφηγείται μια ιστορία αυτής της συγκεκριμένης περιόδου πολύ προσωπική και πολύ συγκινητική.»

Kate Middleton keeps her promise to five-year-old Mila Sneddon by wearing pink as they meet in person pic.twitter.com/Qj4ODhslJM