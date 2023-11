Η Κέιτ Μπλάνσετ μίλησε με συγκλονιστικό τρόπο σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο για τα θέματα των προσφύγων.

Η Αυστραλιανή ηθοποιός και σταρ του Χόλιγουντ, Κέιτ Μπλάνσετ είναι και πρέσβειρα καλής θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και με την ιδιότητά της αυτή επισκέφθηκε το Ευρωκοινοβούλιο σήμερα (8.11.2023) και μίλησε από το βήμα για το όλο ζήτημα που έχει γίνει ακόμα πιο έντονο μετά τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.

Η Κέιτ Μπλάνσετ τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πρωτοστατήσει στην απόρριψη των «επικίνδυνων μύθων» που τροφοδοτούν την άνοδο των σκληροπυρηνικών αντιμεταναστευτικών πολιτικών, καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει μαζικές μετακινήσεις ανθρώπων.

Η έκκληση αυτή είναι ακόμη πιο επείγουσα λόγω του πολέμου στη Γάζα, όπου το Ισραήλ διεξάγει εντατικούς βομβαρδισμούς σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων, δήλωσε η Κέιτ Μπλάνσετ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

«Η σύγκρουση έχει στοιχίσει και εξακολουθεί να στοιχίζει χιλιάδες αθώες ζωές», είπε η διάσημη ηθοποιός, επαναλαμβάνοντας την έκκληση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για «άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός και την άμεση απελευθέρωση όλων των αμάχων που κρατούνται όμηροι».

Η Κέιτ Μπλάνσετ επισήμανε ότι οι ένοπλες συγκρούσεις, η βία, η πολιτική αναταραχή και η καταστολή σε όλο τον κόσμο έχουν οδηγήσει 114 εκατομμύρια ανθρώπους σε βίαιους εκτοπισμούς. Περίπου οι μισοί απ’ αυτούς ξεριζώθηκαν εντός των χωρών τους, ενώ 36,4 εκατομμύρια αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο στο εξωτερικό.

Η σταρ του Χόλιγουντ τόνισε ότι ανησυχεί γιατί κάποιοι υποδαυλίζουν τον «φόβο ότι κάθε πρόσφυγας κατευθύνεται εδώ στην Ευρώπη» και όπως επισήμανε αυτό είναι «μια εσφαλμένη αντίληψη, που ώθησε ορισμένες κυβερνήσεις να ισχυριστούν ότι η Σύμβαση του 1951 για τους πρόσφυγες είναι ξεπερασμένη και ακατάλληλη για την αντιμετώπιση της πρόκλησης».

«Σας καλώ όλους και όλες εδώ σήμερα να παραμείνετε σταθεροί στην αμφισβήτηση των επικίνδυνων μύθων που διακινούνται υπερβολικά συχνά», δήλωσε στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου η Κέιτ Μπλάνσετ.

«Η Σύμβαση του 1951 είναι ένα έγγραφο-ορόσημο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο όχι μόνο εξακολουθεί να είναι επίκαιρο, αλλά και θεμελιώδες για την κοινή μας ανθρωπιά», δήλωσε.

Cate Blanchett calls for a ceasefire in Gaza:



“The conflict has claimed and is still claiming thousands of innocent lives. UNHCR’s High Commissioner […] calls for an immediate humanitarian ceasefire and the immediate release of all civilians held hostage.” pic.twitter.com/MdsNfN7wNB