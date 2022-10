Μπορεί ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία κατασκευάζει «βρώμικη βόμβα» να μην πείθει κανέναν – τουλάχιστον στη Δύση – αλλά η Μόσχα φέρνει το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η συνεδρίαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, κεκλεισμένων των θυρών, μετά την επιστολή που έστειλε στο Συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Αντόνιο Γκουτέρες ο Ρώσος πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια.

Στην επιστολή – το κείμενο της οποίας έχουν δει δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων – ο Νεμπένζια επαναλαμβάνει τις κατηγορίες περί «προβοκάτσιας» της Ουκρανίας.

