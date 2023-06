Στο Κεντάκι των ΗΠΑ ένας 7χρονος πυροβόλησε και σκότωσε έναν 5χρονο στην κομητεία Τζάκσον. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, πρόκειται για τυχαίο πυροβολισμό, που όμως αποδείχτηκε μοιραίος.

Όπως έκανε γνωστό η αστυνομία του Κεντάκι, έλαβε κλήση για περιστατικό με πυροβολισμό σε ένα σπίτι στην Coal Road της κομητείας Τζάκσον. Η αρχική έρευνα έδειξε ότι ένα 5χρονο παιδί πυροβολήθηκε κατά λάθος από 7χρονο μέσα σε σπίτι της κομητείας.

Όπως ανέφερε το wkyt.com για το τραγικό περιστατικό που συνέβη τη νύχτα της Δευτέρας (19.06.2023), επί τόπου έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα, καθώς το μικρότερο παιδί κατέληξε.

Από την αρχή του χρόνου στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 150 ακούσιοι πυροβολισμοί από παιδιά, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 58 θανάτους και 101 τραυματισμούς.

Kentucky State Police were called to a home on Coal Road just before 5:30 p.m. Monday to assist in an accidental shooting.https://t.co/PX865NyoVY