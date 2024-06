Κένυα: Επεισόδια με ρίψεις δακρυγόνων σε διαμαρτυρία κατά της αύξησης φόρων στο Ναϊρόμπι

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο κέντρο του Ναϊρόμπι για να διαμαρτυρηθεί κατά των αμφιλεγόμενων αυξήσεων των φόρων που πολλοί φοβούνται ότι θα επιδεινώσουν μια κρίση κόστους ζωής στην Κένυα.

Εκατοντάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία σε πόλεις της Κένυας την Πέμπτη (20.06.2024) για να διαμαρτυρηθούν κατά των σχεδίων αύξησης κατά 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πρόσθετους φόρους για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Επεισόδια σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα, το Ναϊρόμπι μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας.

Οι φόροι προβλεπόταν να αυξηθούν 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, που ισοδυναμούν με 1,9 τοις εκατό του ΑΕΠ, και να μειώσουν το έλλειμμα του προϋπολογισμού από 5,7 τοις εκατό σε 3,3 τοις εκατό του ΑΕΠ.

Η κυβέρνηση του προέδρου William Ruto συμφώνησε να κάνει κάποιες παραχωρήσεις την περασμένη Τρίτη μετά από σύγκρουση εκατοντάδων, κυρίως νεαρών, διαδηλωτών με την αστυνομία στην πρωτεύουσα.

Οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Μομπάσα στον Ινδικό Ωκεανό και της παραλίμνιας πόλης Κισούμου, και οι δύο προπύργια της αντιπολίτευσης.

Στους δρόμους κόσμος βάζει φωτιές σε κάδους και επιχειρήσεις ως ένδειξη αγανάκτησης.

#REJECTFINANCEBILL2024 Protesters light bonfires on Moi Avenue in the Nairobi CBD as MPs approve Finance Bill,2024.

«Συμβαίνει στο Ναϊρόμπι της Κένυας, λόγω ενός προτεινόμενου νόμου για τα οικονομικά που θα επιβάλει υπέρογκους φόρους στον πληθυσμό! Οι Κενυάτες δείχνουν μεγάλη ωριμότητα! Αν δεν φύγει πριν το τέλος της τρέχουσας θητείας του, ο Ρούτο δεν θα έχει δεύτερο!», γράφει στο X (πρώην Twitter) πολίτης που βρισκόταν στην διαδήλωση.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει αρκετούς δρόμους κοντά στο κοινοβούλιο στο Ναϊρόμπι και έχουν αναπτύξει ισχυρή αστυνομική παρουσία, με τους νομοθέτες να ξεκινούν τη συζήτηση για το νομοσχέδιο την Τετάρτη.

Η προεδρία ανακοίνωσε την περασμένη Τρίτη την άρση των προτεινόμενων εισφορών στις αγορές ψωμιού, στην ιδιοκτησία αυτοκινήτων καθώς και στις χρηματοοικονομικές και κινητές υπηρεσίες, προκαλώντας προειδοποίηση από το ταμείο για έλλειμμα 200 δισεκατομμυρίων σελίνια ως αποτέλεσμα των περικοπών του προϋπολογισμού.

BREAKING: Youth in Nairobi CBD emboldened after MPs pass the oppressive Finance Bill 2024!



NO FEAR, ONLY COURAGE! ✊🇰🇪#RevolutionKE #RejectFinanceBill2024