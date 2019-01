Κένυα: Γλύτωσε την 11η Σεπτεμβρίου και σκοτώθηκε από την επίθεση στο Ναϊρόμπι

Οι κενυατικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως ότι ο Τζέισον Σπίντλερ είναι μεταξύ των 14 θυμάτων της επίθεσης αυτής. Όμως δύο στενοί συγγενείς του, η μητέρα του Σάρα και ο αδελφός του, Τζόναθαν, είπαν σε πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Τζέισον σκοτώθηκε.

“Με βαριά καρδιά ανακοινώνω ότι ο αδελφός μου, Τζέισον Σπίντλερ, πέθανε σήμερα το προωί στην τρομοκρατική επίθεση στο Ναϊρόμπι” έγραψε στη σελίδα του στο Facebook ο Τζόναθαν. “Ο Τζέισον επέζησε από την 11η Σεπτεμβρίου και ήταν μαχητής. Είμαι βέβαιος ότι τους το απέδειξε!” πρόσθεσε.

Jason Spindler was one of those rare men who was loved by pretty much anyone be touched in Kenya and around the world. Today he was killed in the terrible al shabab attack in Nairobi. He chose a life of hope and inclusion. I am grateful to have known and learned from him. pic.twitter.com/B4YnxB6bic

— Chris Schroeder (@cmschroed) 16 Ιανουαρίου 2019